23:37 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Игрок женского состава Muffin Lightning выступит за основную команду

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Игрок женского состава североамериканской команды по CS:GO Muffin Lightning – Дин "di^" Тран – выступит за первую команду в качестве замены на LAN-финале турнира ESEA из-за дисквалификации Джека "arKimonday" Кастнера, пропустившего соревнования без объяснения причин. Организация оплатила перелет и проживание игрока на время турнира. Из-за своего поступка киберспортсмен не сможет принять участие в чемпионатах от организации ESEA ближайшие 100 лет. Победитель соревнований с призовым фондом 50 тысяч долларов определится в городе Бербанк, Калифорния, США.

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