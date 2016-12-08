Игрок российской Team Spirit может пропустить ELEAGUE Major 2017

Игрок команды Team Spirit по дисциплине Counter Strike: Global Offensive Павел "COLDY" Векленко не получил американскую визу, сообщает пресс-служба организации. В связи с этим киберспортсмен может пропустить LAN-финал квалификаций к ELEAGUE Major 2017.

В случае, если игрок не сможет решить проблемы с документами, в качестве замены на турнире выступит Николай "Certus" Цертус, занимающий должность тренера коллектива. В данный момент Цертус находится с командой на буткэмпе и готовится к соревнованиям.