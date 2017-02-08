19:45 8 февраля | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Игрок получил дисквалификацию на тысячу лет за домогательство к несовершеннолетней

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Администрация ESEA – киберспортивной площадки для проведения профессиональных турниров по Counter-Strike – дисквалифицировала игрока Риса "bloominator" Блума из Armor eSports. Он не сможет принять участие в чемпионатах под эгидой организации ближайшую тысячу лет, сообщает kotaku.com. Причиной этого решения стало сексуальное домогательство Блума в адрес мужчины в интернете, который представился 15-летней девочкой.

Это первая дисквалифкация в киберспорте, полученная за поведение вне игры. Официальной причиной стала "вредоносная деятельность". Администрация платформы также заявила, что старается оградить таких людей от общения с игровым сообществом.

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Материалы REN-TV

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