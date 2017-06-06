Игрок Astralis возмущен подсказками зрителей во время финала ESL Pro League

Игрок Astralis Петер "dupreeh" Расмуссен выразил недовольство по поводу поведения зрителей во время финального матча ESL Pro League Season 5. По ходу встречи и в ключевые моменты, в частности, звучали подсказки игрокам. Киберспортсмен предложил выводить людей за это из зала. Позже Деннис "dennis" Эдман из fnatic поддержал коллегу, добавив, что он всегда слышит зрителей, даже через звукоизолирующие наушники.

Французская G2 Esports взяла верх над датчанами из North в финальном матче ESL Pro League Season 5 со счетом 3:1. Победившая команда заработала 225 тысяч долларов, проигравший финалист – 100 тысяч. Общий призовой фонд турнира составлял 750 тысяч. Соревнование проходило в Далласе.

"Толпа скандирует: "на "А", на "А". Какого черта, на самом деле. Их надо выводить с арены", – написал "dupreeh".