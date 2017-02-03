21:14 3 февраля | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Игрок Astralis перенесет две операции после DreamHack Masters Las Vegas 2017

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Игрок Astralis Николай "device" Ридтц сообщил, что ему потребуются две операции из-за проблем со здоровьем. При этом подробностей датчанин не уточнил. Он планирует сделать их после DreamHack Masters Las Vegas 2017, который пройдет с 15 по 19 февраля. Киберспортсмен подчеркнул, что по этой причине он не курил уже около пяти месяцев. Сколько времени потребуется Ридтцу на восстановление, и будет ли кто-то заменять его в этот периода, пока неизвестно. Официальных комментариев от организации еще не последовало.

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