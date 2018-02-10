Hutji из "Веги" извинился за неудачное выступление на cs_summit 2 в Лос-Анджелесе

Игрок состава Vega Squadron по CS:GO Павел "hutji" Лашков извинился перед болельщиками после вылета российской команды из cs_summit 2. "Вега" уступила американской Torqued со счетом 0:2 (13:16 @ Inferno, 14:16 @ Mirage) и завершила выступление на турнире. Соревнование проходит с 8 по 11 февраля в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составляет 150 тысяч долларов.

"Прошу прощения у всех фанатов за такое выступление. Турнир был замечательный, а мы играли вот так… Сейчас нужно забыть об этом, немного отдохнуть и тренироваться, тренироваться, тренироваться", – написал на своей странице в Твиттере hutji.