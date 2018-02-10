Hutji из "Веги" извинился за неудачное выступление на cs_summit 2 в Лос-Анджелесе

Игрок состава Vega Squadron по CS:GO Павел "hutji" Лашков извинился перед болельщиками после вылета российской команды из cs_summit 2. "Вега" уступила американской Torqued со счетом 0:2 (13:16 @ Inferno, 14:16 @ Mirage) и завершила выступление на турнире. Соревнование проходит с 8 по 11 февраля в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составляет 150 тысяч долларов.
"Прошу прощения у всех фанатов за такое выступление. Турнир был замечательный, а мы играли вот так… Сейчас нужно забыть об этом, немного отдохнуть и тренироваться, тренироваться, тренироваться", – написал на своей странице в Твиттере hutji.
Gg torqued.Sorry to all fans for this performance. Such an amazing tournament and we played like this... Time to clear our minds, take some rest and practice practice practice!!!– hutji (@hutjicsgo) 10 февраля 2018 г.