HObbit: "Сейчас исполняю в Gambit Esports роль игрового лидера"

Игрок состава Gambit Esports по CS:GO Абай "HObbit" Хасенов дал понять, что сейчас он исполняет роль лидера команды. Он подчеркнул, что осознает всю ответственность. Киберспортсмен также сообщил: Денис "seized" Костин продолжит заменять Бектияра "fitch" Бахытова в ближайшее время.

Напомним, "Гамбит" в эти дни выступает на закрытой квалификации Intel Extreme Masters Season XII World Championship, где переиграла Na’ Vi в матче 2-го раунда верхней сетки плей-офф. Следующим соперником команды будет датская Heroic.

"О ситуации в команде: Seized у нас заменяет фича на ближайшие игры, если будут какие-то новости, то вы их узнаете со всеми нами. Также я сейчас исполняю роль игрового лидера, как закончился "мэйджор". Вызвался на эту роль я сам, и ребята в меня верят", – написал HObbit на своей странице во "Вконтакте".