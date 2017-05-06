HLTV представил видео о лучших игроках DreamHack в Остине

Портал hltv.org представил видео с яркими игровыми моментами на турнире DreamHack Austin 2017, который прошел с 28 по 30 апреля в американском Остине. Победу на чемпионате одержала пятерка по CS:GO российской организации Gambit. В финале СНГ-коллектив переиграл бразильскую Immortals со счетом 2:0. Победитель и финалист заработали по 50 и 20 тысяч долларов соответственно.

В ролик в том числе попали моменты с участием казахстанских игроков Gambit Даурена "Adren" Кустаубаева и Абая "Hobbit" Хасенова. Самым ценным игроком чемпионата был признан их одноклубник Михаил "Dosia" Столяров.