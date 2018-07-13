HellRaisers пробилась на лондонский "мэйджор"

HellRaisers со счетом 2:0 обыграла Pro100 в финале верхней сетки CIS Minor Championship – London 2018. Этот результат позволил команде Кирилла "ANGE1" Карасева заработать путевку в предварительный этап FACEIT Major – London 2018. "Восставшим из ада" предстоит грандфинальный матч за 30 тысяч долларов.

CIS Minor Championship – London 2018 проходит в Лондоне с 10 по 13 июля. Призовой фонд чемпионата составляет 50 тысяч долларов. Финалисты получают право выступить на стадии The New Challengers предстоящего FACEIT Major – London 2018, который пройдет с 5 по 23 сентября.

Лондон (Великобритания)

CIS Minor Championship – London 2018

Плей-офф

Верхняя сетка

Финал

HellRaisers – Pro100 – 2:0 (16:14 @ Dust2, 16:11 @ Inferno)