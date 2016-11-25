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GODSENT и Renegades вышли в полуфинал DreamHack Winter 2016

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По итогам первого дня группового этапа DreamHack Winter 2016 определились две команды, которые вышли в полуфинал соревнований. Ими стали GODSENT и Renegades. Еще два участника плей-офф определятся 25 ноября. 

В группе А путевку между собой разыграют Team Kinguin и победитель пары Team Dignitas и FlipSid3 Tactics, а в группе В - Gambit eSports и победитель противостояния Cloud9 и OpTic Gaming. Турнир завершится 26 ноября, призовой фонд чемпионата составляет 100 тысяч долларов, из которых половина достанется победителю.

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