21:45 17 декабря | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

GODSENT досрочно вышла в LAN-финал ELEAGUE с призовым фондом миллион долларов

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Шведская GODSENT взяла верх над европейским коллективом HellRaisers в матче 3-го тура квалификации к ELEAGUE Major 2017. Встреча проходила на карте de_train и завершилась со счетом 16:11 в пользу представителей Швеции. Третий успех кряду гарантировал GODSENT участие в LAN-финале, который пройдет с 22 по 29 января. Напомним, путевки в Атланту (США) получат в общей сложности восемь сильнейших коллективов из шестнадцати. Призовой фонд ELEAGUE Major 2017 составит один миллион долларов.

ELEAGUE Major 2017

Отборочный турнир

3-й тур

GODSENT (Швеция) – HellRaisers (Европа) – 1:0 (16:11 @ de_train)

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