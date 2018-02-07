Главные хайлайты ELEAGUE Major. Видео

Портал HLTV представил подборку ярких игровых моментов на турнире ELEAGUE Major, который завершился 28 февраля в Бостоне. В ролик в том числе попали эпизоды с участием четырех игроков из СНГ. Хайлайтами отметились Александр "s1mple" Костылев и Егор "flamie" Васильев из Natus Vincere, а также Ауримас "Kvik" Кваксис из QBF и Тимур "buster" Тулепов из AVANGAR.

В финале турнира с призовым фондом миллион долларов американская Cloud9 переиграла европейскую пятерку FaZe Clan со счетом 2:1.