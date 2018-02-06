Генменеджер Virtus.pro назвал расставание с TaZ шагом вперед

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин подчеркнул, что уход из состава по CS:GO Виктора "TaZ" Войтаса сделает команду сильнее. Он поблагодарил польского киберспортсмена и пожелал успеха в будущем.

В составе "медведей" TaZ заменит Михал "MICHU" Мюллер, который ранее выступал за Team Kinguin. При этом в VP подчеркивают: это не постоянный трансфер. Речь идет о ближайших турнирах – SL i-League StarSeries Season 4 и IEM Katowice 2018. TaZ выступал за Virtus.pro с января 2014 года.

– Мы пообещали нашим фанатам еще в Атланте, что VP будет становиться только сильнее в будущем, – приводит официальный сайт Virtus.pro слова Дворянкина. – Это первый шаг. Он маленький, но важный. Я бы хотел поприветствовать MICHU в нашей семье, он будет играть с нами в течение этого месяца на SLTV в Киеве и на IEM в Катовице. В марте мы сделаем дальнейшие анонсы изменений нашего лайн-апа. Я также хотел бы поблагодарить Виктора Войтаса за его преданность на протяжении всего времени, проведенного в Virtus.pro. Он – главная причина, почему Golden Five присоединились к VP, играли за VP и продолжали играть вместе.