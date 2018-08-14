"Гамбит" выступит на StarSeries в Киеве

Gambit Esports сыграет на StarSeries i-League Season 6. Также на турнир по CS:GO приглашены HellRaisers, Fnatic, Ninjas in Pyjamas, Renegades и North. Позднее организаторы объявят имена еще двух обладателей прямых инвайтов.

Fragsters, NRG Esports, The Imperial, Sprout, OpTic Gaming и compLexity Gaming стали победителями региональных квалификаций. Оставшиеся два слота разыграют на отборочных для Китая.

LAN-финалы StarSeries i-League Season 6 пройдут в Киеве с 7 по 14 октября. 16 команд разыграют призовой фонд в 300 тысяч долларов.