"Гамбит" вышла в плей-офф DreamHack Malmo, переиграв FaZe Clan

СНГ-коллектив Gambit взял верх над европейской FaZe Clan в матче за выход в плей-офф DreamHack Masters Malmo, который проходит на этой неделе в шведском Мальме. Счет встречи – 2:1 (11:16 @ Mirage, 16:8 @ Train, 16:13 @ Nuke). Ранее выход с первого места группы С оформила шведская Ninjas in Pyjamas. FaZe и немецкая mousesports заняли третье и четвертое место соответственно.

Всего в чемпионате принимают участие 16 команд. Половина из них пройдет в плей-офф. Призовой фонд первенства составляет 250 тысяч долларов. DH Malmo является первым LAN-турниром после летнего трансферного окна.

Мальме (Швеция)

DreamHack Masters Malmo 2017

Групповой турнир

Третий тур

Gambit (СНГ/Казахстан) – FaZe Clan – 2:1 (11:16 @ Mirage, 16:8 @ Train, 16:13 @ Nuke)