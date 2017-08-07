"Гамбит" впервые вошла в тройку лучших команд рейтинга HLTV

Портал HLTV обновил рейтинг команд по Counter-Strike. Впервые в истории СНГ-коллектив Gambit вошел в тройку сильнейших. Самый значительный рывок "Гамбит" совершила после победы на последнем турнире категории Major в Кракове. После триумфа на PGL Major Krakow в конце прошлого месяца "Гамбит" поднялась с 14-го места на четвертое. По результатам прошлой недели из тройки выбыла европейская FaZe Clan, завершившая выступление в Кракове на групповой стадии.

Бразильская пятерка SK Gaming и датская Astralis по-прежнему занимают первую и вторую строчку рейтинга соответственно. Польский состав российской организации Virtus.pro поднялся на один пункт и занимает восьмую строчку. Украинская Natus Vincere расположилась на 15-ом месте (+1), а российская Vega Squadron на 26-ом (-2).