"Гамбит" вела 12:3 в матче с mousesports, но проиграла матч и покинула ESG в Греции

СНГ-коллектив Gambit завершил выступление на турнире ESG Tour Mykonos 2017, который проходит на этой неделе на греческом острове Миконос. В матче за выход в плей-офф "Гамбит" уступила немецкой mousesports. Счет по картам – 2:0. Примечательно, что на второй карте противостояния пятерка из СНГ вела 12:3, но уступила 14:16.

Ранее в стадию игр на выбывание пробились бразильская SK Gaming, американская Team Liquid и польский состав российской организации Virtus.pro. Победитель турнира с призовым фондом 200 тысяч долларов определится 10 сентября.

Миконос (Греция)

ESG Tour Mykonos 2017

Групповой этап

2-й тур

Группа А

Gambit (СНГ/Казахстан) – mousesports (Германия) – 0:2 (14:16 @ Cobblestone, 14:16 @ Train)

Gambit: Даурен "AdreN" Кыстаубаев (Казахстан), Бектияр "fitch" Бахытов (оба – Казахстан); Михаил "Dosia" Столяров (Россия), Рустем "mou" Телепов, Абай "HObbit" Хасенов (оба – Казахстан);