"Гамбит" в овертайме уступила FaZe на EPICENTER 2017

СНГ-коллектив Gambit стартовал с поражения на EPICENTER 2017. В первом туре группы А "Гамбит" уступила европейской FaZe Clan, занимающей первую строчку в рейтинге HLTV. Счет встречи – 1:2. Завтра "Фэйз" поборется с бразильской SK Gaming в матче за первое место в группе. Проигравший в паре Gambit и польской Virtus.pro покинет чемпионат.

Всего на LAN-финале EPICENTER выступят 10 команд. Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 500 тысяч долларов. Единственная российская команда – Vega Squadron – не смогла пробиться в групповой этап, уступив вчера Team Liquid в стадии Wild Card. Триумфатор первенства определится 29 октября на сцене спортивного комплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург

EPICENTER 2017

Групповой турнир

Группа А

Gambit (СНГ) – FaZe Clan (Европейский Союз) – 1:2 (@Train 19:16, @9:16 Inferno, @Cache 20:22)