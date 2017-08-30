"Гамбит" стартовала с победы на DreamHack в шведском Мальме

СНГ-пятерка Gambit переиграла немецкую mousesports в первом туре группового этапа DreamHack Masters Malmo 2017. Встреча прошла на карте @ Train и закончилась со счетом 16:6. В матче за первое место квартета С "Гамбит" встретится с победителем противостояния европейской FaZe и шведской NiP.

Всего в турнире принимают участие 16 команд. Половина из них пройдет в плей-офф. Призовой фонд первенства составляет 250 тысяч долларов. DH Malmo является первым LAN-турниром после летнего трансферного окна.

Мальме (Швеция)

DreamHack Masters Malmo 2017

Групповой турнир

Первый тур

Gambit (СНГ) – mousesports (Европа/Германия) – 1:0 (@ Train 16:6)