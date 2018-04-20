"Гамбит" – последний участник плей-офф марсельского DreamHack

СНГ-коллектив Gambit стал последним участником плей-офф DreamHack Masters Marseille 2018. В решающем матче за выход в стадию игр на выбывание "Гамбит" переиграла американскую Team Liquid и заняла второе место в квартете D. Другой представитель СНГ – украинская Natus Vincere – заняла первое место в группе С.

Соревнование проходит в Марселе с 18 по 22 апреля. Всего в чемпионате принимают участие 16 команд. Общий призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.

Марсель (Франция)

DreamHack Masters Marseille 2018

Групповой этап

3-й тур

Группа D

Gambit (СНГ) – Team Liquid (США) – 2:1 (12:16 @Overpass, @16:8 @Mirage, 16:14 @Train)