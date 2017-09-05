"Гамбит" получила приглашение на EPICENTER в Санкт-Петербурге

СНГ-коллектив Gambit получил прямое приглашение на предстоящий турнир EPICENTER по Counter-Strike, который пройдет в конце октября в Санкт-Петербурге. Ранее "инвайтов" удостоились лидеры рейтинга HLTV: бразильская SK Gaming и датская Astralis. Приглашение получат еще пять команд. Два последних участника определятся в ходе региональных отборов.

Призовой фонд турнира, как и в прошлом году, составит 500 тысяч долларов. Стадию плей-офф примет спортивный комплекс "Юбилейный". Организатором первенства является Epic Events, входящая в холдинг ESforce бизнесмена Алишера Усманов.

Напомним, "Гамбит" является первой командой из СНГ, победившей на турнире категории "мэйджор". В конце июля коллектив занял первой место на PGL Major Krakow с призовым фондом миллион долларов.