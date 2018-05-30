"Гамбит" покинула турнир в Киеве после трех поражений подряд

СНГ-пятерка Gambit уступила австралийской Renegades в третьем туре группового этапа StarSeries i-League Season 5. Счет по картам – 1:2. После этого поражения, которое стало третьим подряд для "Гамбит", коллектив покинул чемпионат.

Напомним, этот этап проходит по швейцарской системе. В плей-офф выйдут восемь команд из 16-ти.

StarSeries i-League Season 5 проходит в Киеве с 28 мая по 3 июня. Турнир принимает площадка "Дворца Украина". Призовой фонд составляет 300 тысяч долларов.

Киев (Украина)

StarSeries i-League Season 5

Групповой этап

3-й тур

Gambit Esports (СНГ) – Renegades (Австралия) – 1:2 (25:28 @Cache, 16:5 @Overpass, 14:16 @Mirage)