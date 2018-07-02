"Гамбит" показала тренировочную базу в Москве

Киберспортивная организация Gambit опубликовала на своем канале видео, в котором показала новую тренировочную базу состава по CS:GO. Игровой дом находится в Москве. Экскурсию по нему провел казахстанец Рустам "mou" Телепов. Снайпер "Гамбит" показал спальни игроков, тренировочную комнату и территорию рядом с домом.

На этой базе коллектив готовился к ESL One Cologne 2018, который стартует завтра в немецком Кельне.На чемпионате выступят 16 команд. Призовой фонд составляет 300 тысяч долларов.