"Гамбит" поборется с FaZe в матче на вылет из DreamHack Malmo

СНГ-пятерка Gambit уступила шведской NiP в матче за первое место группы C на турнире DreamHack Masters Malmo, который стартовал вчера в шведском Malmo. Счет встречи – 1:2 (@ Cache 16:19, @ Overpass 19:17, @ Train 7:16). Примечательно, что в первых двух картах командам понадобился овертайм для определения победителя. В матче за выход в плей-офф "Гамбит" поборется с европейской FaZe, ранее переигравшей немецкую mousesports в матче на вылет.

Всего в чемпионате принимают участие 16 команд. Половина из них пройдет в плей-офф. Призовой фонд первенства составляет 250 тысяч долларов. DH Malmo является первым LAN-турниром после летнего трансферного окна.

Мальме (Швеция)

DreamHack Masters Malmo 2017

Групповой турнир

Второй тур

Gambit (СНГ/Казахстан) – Ninjas in Pyjamas (Швеция) – 1:2 (@ Cache 16:19, @ Overpass 19:17, @ Train 7:16)