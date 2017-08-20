"Гамбит" переиграла немецкую BIG в полуфинале отборов на ESL One в Нью-Йорке

СНГ-пятерка по Counter-Strike организации Gambit Esports взяла верх над немецкой BIG в полуфинале квалификации европейского региона на турнир ESL One New York 2017. Счет встречи 2:1 (16:5 @Train, 8:16 @Overpass, 16:4 @Mirage). Примечательно, что обе команды победили в картах, выбранных оппонентом. В решающей встрече за квоту "Гамбит" поборется с французской Team EnVyUs. Последняя ранее переиграла соотечественников из G2 в первом полуфинале отборочных соревнований.

"Гамбит" проводит первый турнир в новом составе. После победы на турнире категории Major в Кракове коллектив покинул украинский капитан Даниил "Zeus" Тесленко. Он перешел в Natus Vincere, получившую прямое приглашение на LAN-финал ESL One New York. Заключительный этап первенства с призовым фондом 250 тысяч долларов пройдет с 14 по 17 сентября в Нью-Йорке.