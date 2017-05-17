Gambit отказалась от турнира на 250 тысяч долларов из-за плотного графика

СНГ-коллектив Gambit отказался от приглашения в закрытую квалификацию европейского региона на турнир ESL One Cologne, который пройдет летом в Кельне. Стоит отметить, что организаторы предложили "Гамбит" начать отборочные соревнования со стадии полуфинала. Однако, капитан состава – украинец Даниил "Zeus" Тесленко – сослался на ошибки в турнирном графике, из-за которых команды вынуждена отказаться от участия в турнире с призовым фондом 250 тысяч долларов.

– К сожалению, нам пришлось сняться с закрытой квалификации ESL Cologne из-за ошибок в расписании, – сообщил Тесленко на странице в социальной сети. – Мы бы очень хотели поехать, но из-за некоторых обстоятельств мы не сможем составить расписание так, чтобы получилось сыграть.