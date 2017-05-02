Gambit может пропустить турнир во Франции из-за визовых проблем

Состав по Counter-Strike российско-казахстанской организации Gambit eSports может пропустить DreamHack Tour, который пройдет на этой неделе во французском Туре. На данный момент коллектив не может вылететь из американского Остина, где недавно завершился DreamHack Austin 2017. "Гамбит" заняла на чемпионате первое место и заработала 50 тысяч долларов.

Также у некоторых членов пятерки закончен срок действия шенгенских виз. Об этом сообщил капитан команды Даниил "Zews" Тесленко. Первая встреча Gambit против французской Team EnVyUs запланирована на 6 мая.

– Нам необходимо делать шенгенские визы, – сообщил "Zews". – Билеты из Киева в Тур куплены на 5 мая. Мы понимаем, что получить визы за один день практически невозможно.