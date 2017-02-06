04:16 6 февраля | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Gambit и Virtus.Pro попали в одну группу на DreamHack в Лас-Вегасе

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Организаторы турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017 опубликовали состав групп на предстоящем турнире. Так российская Gambit и польская пятерка Virtus.Pro встретятся в рамках квартета B, в который также попали американская Misfits и шведская Fnatic. Европейский состав украинской организации Natus Vincere выступит в группе D вместе с австралийской Renegades, немецкой mousesports, а также FaZe Clan из Европейского Союза.

По две сильнейших команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Триумфатор первенства с призовым фондом 450 тысяч долларов определится 19 февраля в американском городе Лас-Вегас.

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Материалы REN-TV

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