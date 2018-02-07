Gambit Esports подписала россиянина seized

Денис "seized" Костин стал игроком стартового состава Gambit Esports по CS:GO, сообщает официальный сайт организации. Решение было принято на основании результатов официальных и тренировочных матчей с участием киберспортсмена. При этом отмечается, что seized должен будет пройти трехмесячный испытательный срок, по итогам которого руководство примет решение, останется ли он в команде на постоянной основе. В свою очередь Бектияр "fitch" Бахытов выставлен на трансфер и переведен в резерв.

Большую часть своей профессиональный карьеры seized провел в Natus Vincere. В составе "Рожденных побеждать" он стал многократным чемпионом и призером крупнейших международных соревнований. На его счету в том числе и участие в финалах турниров серии Major Championship: DreamHack Cluj-Napoca 2015 и MLG Columbus 2016.

В данный момент Gambit тренируется в режиме онлайн и выступает в ESEA MDL 27, где борется за квоту в восьмой сезон ESL Premier League. 12 февраля члены коллектива соберутся на буткемпе в Киеве для подготовки к грядущим LAN турнирам – StarSeries i-League CS:GO Season 4 в Киеве и IEM World Championship в Катовице.