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13:04 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

"Гамбит" борется за победу на турнире в Швеции. Видео


В Швеции стартовал второй день плей-офф DreamHack Masters Malmo 2017. В первом полуфинале французская G2 Esports встречается со шведами из Ninjas in Pyjamas. Второй финалист определится в поединке между датской North и представителем СНГ Gambit Esports. Решающая игра намечена на 19:00 по московскому времени.

Всего в соревновании принимало участие 16 команд. Польский состав российской организации Virtus.pro не смог преодолеть групповой этап, уступив в решающей встрече австралийской Renegades. Украинская Natus Vincere проиграла Ninjas in Pyjamas в четвертьфинале. Призовой фонд DreamHack Malmo 2017 составляет 250 тысяч долларов.

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