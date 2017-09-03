"Гамбит" борется за победу на турнире в Швеции. Видео

В Швеции стартовал второй день плей-офф DreamHack Masters Malmo 2017. В первом полуфинале французская G2 Esports встречается со шведами из Ninjas in Pyjamas. Второй финалист определится в поединке между датской North и представителем СНГ Gambit Esports. Решающая игра намечена на 19:00 по московскому времени.

Всего в соревновании принимало участие 16 команд. Польский состав российской организации Virtus.pro не смог преодолеть групповой этап, уступив в решающей встрече австралийской Renegades. Украинская Natus Vincere проиграла Ninjas in Pyjamas в четвертьфинале. Призовой фонд DreamHack Malmo 2017 составляет 250 тысяч долларов.