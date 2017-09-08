Габриэль "FalleN" Толедо: "Gambit напоминает мне нас в 2015 году"

Капитан SK Gaming Габриэль "FalleN" Толедо рассказал о победе над Gambit Esports (16:12 @ Overpass) в рамках группового этапа ESG Tour Mykonos. Бразилец отметил, что история успеха СНГ-коллектива во многом повторяет историю SK Gaming.

Напомним, что SK Gaming с первого места вышли из группы ESG Tour Mykonos. Турнир на 200 тысяч долларов проходит в Греции. Соперниками бразильцев по группе кроме Gambit Esports были mousesports и Heroic.

– Gambit – отличная команда с агрессивным стилем игры, – приводит HLTV слова Толедо. – Поразительно видеть, как быстро они смогли улучшить свою игру до столь высокого уровня. Они напоминают мне нас в 2015 году. Как и мы, Gambit постоянно развивались и становились сильнее от турнира к турниру. А потом они выиграли Major.

Забавно, что Gambit добились потрясающего результата, ни разу не встретившись с нами. Это похоже на то, что происходило с нами и fnatic не так давно. Мы начали показывать хорошие результаты, взяли Major, но так и не сыграли со шведами. На этот раз Gambit пришлось столкнуться с лучшей командой в мире. Было здорово играть против них. Они хорошие игроки, между которыми отличная синергия. А новичок Fitch хорошо подходит Gambit.