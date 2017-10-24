G2 переиграла Astralis в первом туре EPICENTER 2017

Датская Astralis уступила французской G2 в первом матче группы B на турнире EPICENTER 2017, который стартовал вчера в Санкт-Петербурге. Счет встречи – 2:0. Победитель поспорит за первое место в группе с сильнейшим в паре датской North и американской Team Liquid. "Астралис" поборется с проигравшим в матче на вылет.
Всего на LAN-финале EPICENTER выступят 10 команд. Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 500 тысяч долларов. Единственная российская команда – Vega Squadron – не смогла пробиться в групповой этап, уступив вчера Team Liquid в стадии Wild Card. Триумфатор первенства определится 29 октября на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".
Санкт-Петербург
EPICENTER 2017
Групповой турнир
Группа В
Первый тур
Astralis (Дания) – G2 (Франция) – 0:2 (@Cache 13:16, @Inferno 4:16)
The second match is about to start!– EPICENTER (@epicentergg) 24 октября 2017 г.
🇩🇰@astralisgg vs. 🇫🇷@G2esports , bo3, Group B
Stream: https://t.co/PSa000Nkgn 🔥#epicgg pic.twitter.com/cvZbZIw0aQ