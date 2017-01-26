Футбольный "Копенгаген" заставил заняться спортом и бросить курить капитана по CS:GO

Кристиан "k0nfig" Винеке из датской команды North дал интервью пресс-службе турнира ELEAGUE Major 2017, призовой фонд которого составляет миллион долларов. "k0nfig" подтвердил слухи о том, что руководство футбольного клуба "Копенгаген" заставило киберспортсменов заняться спортом, а также бросить курить капитана команды Маттиаса "MSL" Лауридсена. Напомним, что North входит в состав датского "Копенгагена".

– Я очень счастлив быть частью организации "Копенгагена", восхищаюсь стадионом каждый раз, когда прихожу на тренировочную базу, – ометил Винеке. – Я чувствую мотивацию каждого члена команды. Руководство клуба выдало нам абонементы в спортивный зал, а также заставило "MSL" бросить курить. Я не верил, что у него получится.