Футбольный "Копенгаген" заключил контракт с победителями московского EPICENTER по CS:GO

Футбольный "Копенгаген", как и ожидалось, заключил контракт с бывшим составом Team Dignitas по Counter-Strike: Global Offensive. Соглашения с норвежцами Маттиасом "MSL" Лауридсеном, Кристианом "k0nfig" Винек, Эмилем "Magiskb0Y" Рейфом и Рене "cajunb" Борг, а также с норвежцем Рубеном "RUBINO" Виллароелом рассчитаны на 3-5 лет. Команда получила название North.

Напомним, в прошлом году эта пятерка стала победителем EPICENTER: Moscow, DreamHack Tours 2016 и европейский LAN-финал WESG 2016.

В декабре появилась информация о том, что "Копенгаген" планирует открыть киберспортивное подразделение. Говорилось о ежегодных вложениях в дисциплины Counter Strike: Global Offensive и FIFA 17. Отмечалось, что финансирование будет серьезным, однако конкретные цифры не назывались.

В прошлом году киберспортивные подразделения запустили "Шальке", "ПСЖ", "Легия", "Вольфсбург", "Вест Хэм", "Валенсия" и "Спартак"​.