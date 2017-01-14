Французы из Team EnVyUs сыграют с турецкой Space Soldiers в полуфинале WESG

Французская Team EnVyUs нанесла поражение китайцам из TyLoo в четвертьфинальном матче плей-офф WESG со счетом 2:1. Их соперником в борьбе за выход в финал будет турецкий коллектив Space Soldiers, который переиграл финнов из iGame.com.

Напомним, в турнире с призовым фондом 1,5 миллиона долларов принимали участие 24 команды, которые были распределены на четыре группы. С первого места на групповом этапе команда попадает в четвертьфинал. Вторая и третья – в 1/8 финала.

Чанчжоу (Китай)

World Electronic Sports Games

CS:GO

Плей-офф

1/4 финала

Team EnVyUs (Франция) – TyLoo (Китай) – 2:1 (16:9 @ Cache, 8:16 @ Mirage, 16:14 Dust _2)

iGame.com (Финляндия) – Space Soldiers (Турция) – 1:2 (9:16 @ Mirage, 19:16 @ Dust_2, 1:16 @ Nuke)