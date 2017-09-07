Французскую G2 пригласили на EPICENTER в Санкт-Петербург

Организаторы EPICENTER объявили последнего обладателя прямого приглашения на турнир в Санкт-Петербурге. Ей стала французская G2 Esports, выигравшая на прошлой неделе DreamHack Masters Malmo. Ранее "инвайты" на соревнование, которое пройдет с 23 по 29 октября, получили North, Gambit, Virtus.pro, Astralis и SK Gaming. В прошлом году пятерка из Франции заняла на EPICENTER: Moscow 5-6 место.

Призовой фонд турнира, как и в прошлом году, составит 500 тысяч долларов. Стадию плей-офф примет спортивный комплекс "Юбилейный". Организатором первенства является Epic Events, входящая в холдинг ESforce бизнесмена Алишера Усманова.