Французский снайпер "kennyS" попал в 20-ку лучших игроков года по версии HLTV

Снайпер французского коллектива Team EnVyUs – Кенни "kennyS" Шраб – попал в список 20 лучших игроков по CS:GO в 2016 году от авторитетного портала hltv.org. Киберспортсмен расположился на 13 строчке. Авторы рейтинга отмечают, что снайпер Шраб показал наиболее эффективную игру среди всех членов своей пятерки. После неудачного выступления на квалификации к major-турниру ELEAGUE представители EnVyUs заявили о том, что "kennyS" намерен перейти в новую французскую команду, название которой пока неизвестно.

HTLV.org с 1 января называет по одному игроку, попавшему в список, начиная с последнего. Победитель будет объявлен 20 января.

Топ-20 по версии HLTV на сегодняшний день выглядит следующим образом:

13. Кенни "kennyS" Шраб (Франция, Team EnVyUs)

14. Эмиль "Magiskb0Y" Рейф (Дания, North)

15. Фернандо "fer" Альваренга (Бразилия, SK Gaming)

16. Маркус "Kjaerbye" Кьебю (Дания, Astralis)

17. Ладислав "GuardiaN" Ковач (Словакия, Natus Vincere)

18. Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд (Швеция, Ninjas in Pyjamas)

19. Линкольн "fnx" Лау (Бразилия, SK Gaming)

20. Деннис "dennis" Едман (Швеция, Fnatic)