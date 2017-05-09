Французский снайпер "kennyS" – MVP турнира DreamHack в Туре

Первый снайпер французского коллектива G2 Кенни "kennyS" Шраб получил медаль "самого ценного игрока турнира" DreamHack Tour 2017. В финальной встрече чемпионата Шраб помог своей команде переиграть состав украинской HellRaisers со счетом 2:0. Игрок закончил лишь 2 из 10 карт с отрицательной статистикой. Его итоговый рейтинг на чемпионате составил 1.20 при 134 фрагах со снайперской винтовки.

Заключительные встречи DreamHack Tour прошли с 6 по 8 мая на сцене международного конгресс-центра имени Леонардо да Винчи во французском Туре. Победитель и финалист заработали по 50 и 20 тысяч долларов из общего призового фонда 100 тысяч. Для "kennyS" эта победа стала первой в составе G2, куда игрок перешел в начале года.