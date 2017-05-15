Французский дуэт из G2 победил на турнире 2x2 в Бухаресте

Игроки французской G2 Кэнни "kennyS" Шраб и Ришар "Shox" Папильон победили на турнире HTC 2vs2 Invitational. В финале со счетом 2:0 был переигран дуэт из состава футбольного "Копенгагена" по Counter-Strike – датской North. Представители СНГ-региона украинец Александр "s1mple" Костылев и россиянин Денис "seized" Костин из Natus Vincere заняли третью строчку квартета А и не смогли пробиться в стадию плей-офф.

Решающие встречи чемпионата в формате 2x2 прошли в студии PGL в Бухаресте. Призовой фонд чемпионата составил 50 тысяч долларов, по 20 и 10 тысяч достались победителям и финалистам.