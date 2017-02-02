23:02 2 февраля | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Французские G2 и EnVyUs обменяются игроками

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Французские коллективы по Counter-Strike G2 и Team EnVyUs обменяются несколькими игроками. Сильнейшие киберспортсмены рейтинга HLTV будут выступать под знаменами G2, сообщает dotesports.com. К Ричарду "shox" Папиену и Александру "bodyy" Пионаро присоединятся Кенни "kennyS" Шраб, Натан "NBK" Шмит и Дан "apeX" Мадесклер. Тренером новой французской пятерки станет Эдуард "smithZz" Дюбордо.

Оставшиеся игроки объединятся в новом коллективе под тегом EnVyUs. Стоит отметить, что на прошедшем ELEAGUE Major с призовым фондом миллион долларов обе пятерки из Франции не смогли выйти в плей-офф.

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Материалы REN-TV

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