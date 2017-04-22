Французская Team EnVyUs завершила выступление на турнире в Лос-Анджелесе, уступив OpTic Gaming

Состав североамериканской организации OpTic Gaming по CS:GO нанес поражение французам из Team EnVyUs в матче первого раунда нижней сетки плей-офф cs_summit со счетом 2:1. Следующий соперник победившей команды станет известен позже.

В соревновании, которое проходит в Лос-Анджелесе, принимают участие восемь команд. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов.

Лос-Анджелес (США)

cs_summit

Плей-офф

Нижняя сетка

Первый раунд

Team EnVyUs (Франция) – OpTic Gaming (Северная Америка) – 1:2 (11:16 @ Mirage, 16:14 @ Train, 14:16 @ Nuke)