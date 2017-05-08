Французская G2 – соперник украинской HellRaisers в финале DreamHack Tour

Французская пятерка G2 переиграла немецкую mousesports во втором полуфинале DreamHack Tour, который проходит в эти дни в Туре. Счет встречи – 2:1. В заключительном поединке G2 предстоит встретится с составом по CS:GO украинской организации HellRaisers. Последняя оказалась сильнее американской Misfits в первом полуфинале.

Ранее коллектив из США выбил второго представителя СНГ на чемпионате – украинскую Natus Vincere – в матче за выход в плей-офф. Победитель чемпионата с призовым фондом 100 тысяч долларов определится сегодня вечером.