Французская G2 победила на домашнем DreamHack Tour

Французский коллектив G2 переиграл украинскую HellRaisers в финале домашнего турнира DreamHack Tour 2017. Счет встречи – 2:0 (16:6 @Cache, 16:14 @Cobblestone). Стадия плей-офф прошла в формате single-elimination, при которой участник покидал турнир после первого поражения. В полуфинале HR и G2 оказались сильнее американской Misfits и немецкой mousesports соответственно.

Заключительные встречи DH Tour прошли с 6 по 8 мая во французском Туре. Победитель и финалист заработали по 50 и 20 тысяч долларов из общего призовой фонда 100 тысяч. Всего на чемпионате выступили восемь команд. Второй представитель СНГ-региона – украинская Natus Vincere – не смогла преодолеть групповую стадию. Gambit была вынуждена пропустить соревнования из-за визовых проблем казахстанца Абая "Hobbit" Хассенова.