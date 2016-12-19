Французская G2 отвоевала слот на major у Immortals

В стыковом матче за выход в финальный этап major-турнира ELEAGUE французский коллектив G2 в овертайме переиграл бразильскую Immortals со счетом 19:17. Команды имели по 2 победы и по 2 поражения после четырех туров группового этапа квалификаций. Стоит отметить, что южно-американской пятерке не удается пройти отбор к major-турниру уже в третий раз.

Финальный этап соревнований с призовым фондом 1 миллион долларов пройдет в начале следующего года на сцене Fox Theatre в Атланте, США. Путевку на LAN-финал чемпионата получат восемь из шестнадцати сильнейших коллективов отборочного этапа. Оба российских коллектива Vega Squadron и Team Spirit не смогли пройти квалификационный раунд.