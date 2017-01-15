Француз "shox" занял 6-е место в рейтинге HLTV

Французский киберспортсмен Ричард "shox" Папиен из команды G2 занял шестое место в списке 20-ти сильнейших игроков в CS:GO за прошлый год от портала hltv.org. Авторы рейтинга отмечают выступление Ричарда на турнирах ESL Pro League Season 3, SLi StarSeries и ECS, где он был признан самым ценным игроком. "shox" занимает шестое место среди профессиональных игроков по показателю убийств за раунд (0.78), а также третью строчку по общему нанесенному урону. Киберспортсмен не попал в первую пятерку из-за слабых выступлений на major-турнирах, подчеркивают представители HLTV.

HTLV.org с 1 января называет по одному игроку, попавшему в список, начиная с последнего. Победитель будет объявлен 20 января. Топ-20 по версии HLTV на сегодняшний день выглядит следующим образом: 6. Ричард "shox" Папиен (Франция, G2) 7. Патрик "f0rest" Линдберг (Швеция, NiP) 8. Олоф "olofmeister" Кабьер (Швеция, fnatic) 9. Адиль "ScreaM" Бенрильтом (Бельгия, G2 Esports) 10. Робин "flusha" Роннквист (Швеция, fnatic) 11. Никола "Niko" Ковач (Босния и Герцеговина, mousesports) 12. Егор "flamie" Васильев (Россия, Natus Vincere) 13. Кенни "kennyS" Шраб (Франция, Team EnVyUs) 14. Эмиль "Magiskb0Y" Рейф (Дания, North) 15. Фернандо "fer" Альваренга (Бразилия, SK Gaming) 16. Маркус "Kjaerbye" Кьебю (Дания, Astralis) 17. Ладислав "GuardiaN" Ковач (Словакия, Natus Vincere) 18. Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд (Швеция, Ninjas in Pyjamas) 19. Линкольн "fnx" Лау (Бразилия, SK Gaming) 20. Деннис "dennis" Едман (Швеция, Fnatic)