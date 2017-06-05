Француз "kennyS" – самый ценный игрок ESL Pro League в Далласе

Игрок французского коллектива G2 Кенни "kennyS" Шраб показал наилучшую личную статистику на LAN-финале ESL Pro League, который состоялся на прошлой неделе в Далласе. В составе своей команды Шраб стал победителем чемпионата. В финале со счетом 3:1 был переигран состав футбольного "Копенгагена" – датская North. Победитель и финалист заработали по 225 и 100 тысяч долларов соответственно.

Общий призовой фонд турнира составил 750 тысяч долларов. Это уже второе подобное достижение для "kennyS" в текущем сезоне. На домашнем DreamHack Tour во французском Туре он также получил медаль "самого ценного игрока" от HLTV.