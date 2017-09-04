Француз "kennyS" признан MVP DreamHack в Швеции

Снайпер французской пятерки G2 Кенни "kennyS" Шраб стал самым ценным игроком турнира DreamHack Masters Malmo 2017, который завершился вчера в шведском Мальме. В финальном матче против датской North он показал рейтинг 1.45.

"kennyS" также стал лучшим на чемпионате по общему количеству фрагов со снайперской винтовки (172) и соотношению фрагов к смертям (+66). Шраб делал первое убийство в раунде 49 раз. Лишь в двух картах из 11 его рейтинг составил меньше 1.00.

G2 победила на чемпионате с призовым фондом 250 тысяч долларов. Для "kennyS" эта личная награда стала пятой в карьере и третьей в составе G2.