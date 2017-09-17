Fnatic вышла в плей-офф ELEAGUE CS:GO Premier 2017 на миллион долларов

Шведская Fnatic преодолела групповой этап ELEAGUE CS:GO Premier 2017, заняв второе место в группе В. В решающем поединке коллектив нанес поражение бразильской Immortals со счетом 2:0. Ранее из этой группы в стадию на вылет вышла датская North.
Всего в турнире принимают участие 16 команд. Матчи в других группах пройдут 23 сентября (группа C) и 30 сентября (группа D). Плей-офф стартует 10 октября. Из группы А в плей-офф вышли FaZe Clan и G2 Esports. Призовой фонд ELEAGUE CS:GO Premier 2017 составляет миллион долларов, из которых половина достанется победителю.
Атланта (США)
ELEAGUE CS:GO Premier 2017
Групповой этап
3-й тур
Группа B
Immortals (Бразилия) – Fnatic (Швеция) – 0:2 (10:16 @ Train, 14:16 @ Inferno)
Crazy ending to an insane series. We take @Immortals down 2-0 & earn our spot in the @ELEAGUETV playoffs 👊🏼 🏆#AlwaysFnatic pic.twitter.com/z6IMrUoj1c– FNATIC (@FNATIC) 17 сентября 2017 г.