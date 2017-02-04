Fnatic вернула всех игроков прошлого сезона в состав

Джаспер "JW" Вексел и Робин "flusha" Ронквист вернулись в шведский коллектив Fnatic из GODSENT, за которую киберспортсмены выступали с лета прошлого года. Они заменили Иокима "disco doplan" Гидетуна и Саймона "twist" Элиассона, перешедших обратно в GODSENT. Ранее в аналогичном направлении проследовал Фредии "KriMZ" Йоханссон. Таким образом, состав Fnatic вернулся к облику прошлого сезона. На major-турнирах прошлого года в Коламбусе и Кельне эта пятерка попала в восьмерку и четверку сильнейших соответственно.

– После побед на шести турнирах подряд кажется, что ты должен побеждать всегда и везде, – отметил "KRiMZ" в анонсе на сайте организации. – Из-за травмы "olofmeister" у нас был спад в результатах, который продолжился после его возвращения. Мы не могли найти причин поражений, что и стало причиной распада нашей пятерки. Мы многое переосмыслили за это время и теперь готовы снова себя проявить.