Fnatic сделала замену в составе по CS:GO

Шведская организация fnatic сделал замену в своем составе по Counter Strike: Global Offensive. На место Джона “wenton” Эриксена пришел швед Иоким “disco doplan” Гидетун, ранее выступавший за Epsilon eSports, сообщает fnatic.com. Напомним, что это уже вторая замена в составе шведской пятерки за последнюю неделю.

Ранее руководство организации сообщило о возвращении в состав Фредди ”KRiMZ” Йохансона. Это позволило fnatic получить прямое приглашение на ELEAGUE Major 2017, так как в ее составе теперь числится три игрока, вошедших в восьмерку лучших на прошлом аналогичном турнире.